В Совфеде прокомментировали сообщения о словах Трампа про Крым
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«Да, действительно, подобная публикация имела место. Сложно судить о том, насколько она достоверна, но если это действительно так и Дональд Трамп признал Крым российским, это значит, что он повторил то, о чём говорим мы», — сказал Цеков.
Как отметил сенатор, если такая реплика на самом деле прозвучала, то хорошо, что это сказал именно американский президент.
Со своей стороны, член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Трамп разительно отличается от классических политиков и говорит максимально просто и откровенно.
«Репликой о Крыме американский лидер озвучил то, в чём однозначно уверены его коллеги по западному миру. Но они боятся произнести это вслух, а для Трампа это не проблема», — заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что в Белом доме отказались комментировать данные о словах Трампа про Крым.