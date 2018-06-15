В Совфеде прокомментировали сообщения о словах Трампа про Крым

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о словах президента США Дональда Трампа про полуостров.

«Да, действительно, подобная публикация имела место. Сложно судить о том, насколько она достоверна, но если это действительно так и Дональд Трамп признал Крым российским, это значит, что он повторил то, о чём говорим мы», — сказал Цеков.

Как отметил сенатор, если такая реплика на самом деле прозвучала, то хорошо, что это сказал именно американский президент.

Со своей стороны, член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Трамп разительно отличается от классических политиков и говорит максимально просто и откровенно.

«Репликой о Крыме американский лидер озвучил то, в чём однозначно уверены его коллеги по западному миру. Но они боятся произнести это вслух, а для Трампа это не проблема», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Белом доме отказались комментировать данные о словах Трампа про Крым.