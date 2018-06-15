Правительство определило состав делегации России на конференции ОЗХО

Правительство сформировало делегацию России для четвёртой специальной сессии конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия в Гааге, сообщает ФАН.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом портале.

Руководить делегацией станет замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов. Одним из его заместителей будет постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Конференция пройдёт с 25 по 29 июня 2018 года.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о последствиях наделения ОЗХО возможностью называть виновников химатак.