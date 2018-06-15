В Госдуме заявили о риске попадания Трампа в базу данных «Миротворца»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что президент США Дональд Трамп может попасть в базу данных «Миротворца» в связи с появившейся недавно информацией о том, что американский лидер якобы в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесён теперь в базу сайта «Миротворец» на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают «коктейлями Молотова», будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории», — сказал депутат.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.