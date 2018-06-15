В Госдуме заявили о риске попадания Трампа в базу данных «Миротворца»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесён теперь в базу сайта «Миротворец» на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают «коктейлями Молотова», будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории», — сказал депутат.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским.
В Белом доме отказались комментировать данную информацию.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.