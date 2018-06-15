Экс-сотрудник Cambridge Analytica даст показания перед сенатом США
Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что Коган предстанет перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту верхней палаты конгресса.
Как пишет издание, Коган принимал участие в незаконной передаче данных пользователей с помощью специального приложения.
В апреле стало известно, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.
В связи со скандалом Cambridge Analytica начала процедуру банкротства, после чего заявила о банкротстве в Соединённых Штатах.