Экс-сотрудник Cambridge Analytica даст показания перед сенатом США

Бывший сотрудник британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Коган, который, предположительно, участвовал в сборе данных 87 млн пользователей Facebook, даст показания перед сенатом США.

Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что Коган предстанет перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту верхней палаты конгресса.

Как пишет издание, Коган принимал участие в незаконной передаче данных пользователей с помощью специального приложения.

В апреле стало известно, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.

В связи со скандалом Cambridge Analytica начала процедуру банкротства, после чего заявила о банкротстве в Соединённых Штатах.