В ФБР заявили о намерении провести внутреннее расследование после доклада Минюста о Коми

Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что ведомство проведёт внутренне расследование в связи с выпущенным Министерством юстиции докладом относительно нарушений, в которых подозревается экс-директор ФРБ Джеймс Коми.

«Мы передали дело дисциплинарному подразделению. Идёт сложный и тщательный процесс, когда он будет завершён, мы без сомнений привлечём людей к ответственности», — заявил Рэй, его выступление транслировал телеканал NBC.

LIVE: FBI Dir. Wray addresses DOJ watchdog report https://t.co/fKYYaAmDLA — NBC News (@NBCNews) 14 июня 2018 г.

Он отметил, что относится к докладу серьёзно, а ведомство намерено извлечь из него уроки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о результатах расследования Министерства юстиции о деятельности Джеймса Коми.

В опубликованном отчёте утверждается, что Коми отошёл от норм ФБР и Минюста при расследовании дела о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В Минюсте США считают, что эти действия повредили репутации обоих ведомств.