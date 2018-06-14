СМИ: Коми отошёл от норм ФБР при расследовании дела Клинтон

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми отошёл от норм ФБР и Министерства юстиции при расследовании дела о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передаёт Bloomberg со ссылкой на расследование.

Как отмечается, действия Коми повредили репутации ведомств.

«Хотя мы не сочли, что эти решения были результатом политической предвзятости со стороны Коми, мы пришли к выводу, что решения, при принятии которых так чётко и резко отступили от норм ФБР и Минюста, негативно повлияли на восприятие их как справедливых работников правосудия», — говорится в заявлении генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Горовица.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Коми всячески защищал Клинтон в скандале с перепиской.

Джеймс Коми расследовал дело о переписке Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер в 2009—2013 годах.