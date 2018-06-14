СМИ: Коми отошёл от норм ФБР при расследовании дела Клинтон
- Reuters
Как отмечается, действия Коми повредили репутации ведомств.
«Хотя мы не сочли, что эти решения были результатом политической предвзятости со стороны Коми, мы пришли к выводу, что решения, при принятии которых так чётко и резко отступили от норм ФБР и Минюста, негативно повлияли на восприятие их как справедливых работников правосудия», — говорится в заявлении генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Горовица.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Коми всячески защищал Клинтон в скандале с перепиской.
Джеймс Коми расследовал дело о переписке Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер в 2009—2013 годах.