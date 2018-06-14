Во Франции задержан планировавший нападение на «клуб либертинцев» 

Правоохранительные органы Франции задержали экстремиста, который планировал совершить нападение на клиентов так называемого клуба либертинцев, передаёт AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, самодельное взрывное устройство было обнаружено дома у задержанного ещё 13 мая. В ходе допроса мужчина признался, что хотел использовать его против «клуба либертинцев».

Отмечается, что 17 мая экстремист 1980 года рождения был задержан в департаменте Луаре.

Информация об этом стала известна после сообщения о задержании под Парижем двух злоумышленников, планировавших теракт против представителей ЛГБТ-сообщества. Подозреваемые являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.