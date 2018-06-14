Во Франции предотвращён теракт

Правоохранительные органы Франции предотвратили теракт, который планировался в центральной части страны, передаёт BFMTV.

Сообщается, что по данному делу в департаменте Сена и Марна (парижский регион Иль-де-Франс) задержаны два человека в возрасте 21 и 22 лет.

По словам источника телеканала, у задержанных найдены ножи и средство воспламенения. Отмечается также, что мужчины являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее во Франции предъявили обвинение одному из подозреваемых в подготовке парижских терактов в 2015 году.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.