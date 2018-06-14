СМИ: В Афганистане австралийские военные разместили нацистскую символику на автомобиле

Австралийские военные разместили на своём автомобиле флаг с нацистской символикой в ходе операции в Афганистане в 2007 году.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на результаты расследования инцидента.

По данным телеканала, флаг был поднят на непродолжительное время, после чего командиры заставили снять его.

«Очевидно, что флаг был снят, а замешанные в этом военнослужащие наказаны. Это было неправильно, и командование вовремя приняло меры», — заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

В Министерстве обороны страны заявили, что поступок военнослужащих не соотвествует ценностям австралийских ВС.

Ранее сообщалось, что полиция Украины возбудила дело по факту использования нацистской символики на концерте в Киеве.