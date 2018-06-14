СМИ: В небе над Аляской произошло столкновение двух небольших самолётов
По словам представителя местной пожарной службы Эрика Шунеманна, один из участвовавших в инциденте самолёт приземлился в городе Анкоридж.
«Один самолёт совершил посадку на земле, пострадавших не было», — сказал он.
Шунеманн добавил, что самолёт получил повреждения в результате «воздушного столкновения».
Отмечается, что после сообщений о ЧП была организована поисковая операция. В результате были обнаружены обломки второго самолёта.
Телеканал утверждает, что неизвестно, сколько людей находилось на борту второго воздушного судна.
Ранее в американском штате Висконсин четыре человека погибли в результате крушения самолёта.