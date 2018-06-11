В США четыре человека погибли в результате крушения самолёта

В американском штате Висконсин четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что по неизвестным причинам самолёт стал терять высоту и в итоге упал в поле к северу от аэропорта, врезавшись при падении в деревья. После этого самолёт загорелся.

По данным телекомпании, самолёт вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро.

Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию катастрофы.

Ранее стало известно, что в США небольшой самолёт потерпел крушение у побережья Лонг-Айленда.