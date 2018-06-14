Генассамблея ООН приняла резолюцию об осуждении действий Израиля в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект резолюции Генассамблеи ООН был подготовлен арабскими странами. Голосование прошло в рамках возобновлённой 10-й специальной сессии ГА.

Документ поддержали 120 государств, восемь выступили против его принятия. При этом 45 стран воздержались при голосовании.

В проекте резолюции говорится о сожалении в связи с использованием «чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины».

Ранее сообщалось, что арабские страны попросили председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака провести экстренную специальную сессию по Палестине. Они призывали в ходе сессии рассмотреть резолюцию, заблокированную США в Совбезе ООН.