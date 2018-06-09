Генассамблею ООН попросили рассмотреть заблокированную США резолюцию по Палестине
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура.
«Мы встретились с председателем Генеральной Ассамблеи, ему были вручены письма от арабской группы и Организации исламского сотрудничества с просьбой возобновить экстренную специальную сессию», — отметил он.
По его словам, проект резолюции, который будет вынесен на рассмотрение, будет повторять положения текста, заблокированного США, но документ «адаптирован для Генеральной Ассамблеи».
1 июня сообщалось, что США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающий применение Израилем силы против палестинцев.