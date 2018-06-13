Трамп примет в Вашингтоне президента Португалии 27 июня

Американский лидер Дональд Трамп примет в Белом доме президента Португалии Марселу Ребелу де Созу 27 июня.

Об этом сообщает Белый дом.

«Португалия — это важный союзник по НАТО и партнёр в Афганистане, а также в кризисных регионах Африки. Она также присоединилась к нам в оказании давления на Северную Корею», — указывается в заявлении.

Отмечается, что встреча станет символом тесной связи между Соединёнными Штатами и Португалией.

Ранее Трамп заявил о готовности пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в Белый дом.