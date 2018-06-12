Трамп заявил о готовности пригласить лидера КНДР в Белый дом
Об этом он заявил в ходе церемонии подписания документа по итогам саммита в Сингапуре.
Трамп также заявил, что отношения США и КНДР после переговоров находятся в совершенно «иной ситуации».
«Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей… теперь в совершенно иной ситуации», — отметил Трамп.
Ранее на острове Сентоса в Сингапуре завершился первый в истории саммит КНДР — США.
Переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. По их итогам был подписан документ.
RT ведёт текстовую трансляцию.