Трамп заявил о готовности пригласить лидера КНДР в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в Белый дом.

Об этом он заявил в ходе церемонии подписания документа по итогам саммита в Сингапуре.

Трамп также заявил, что отношения США и КНДР после переговоров находятся в совершенно «иной ситуации».

«Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей… теперь в совершенно иной ситуации», — отметил Трамп.

Ранее на острове Сентоса в Сингапуре завершился первый в истории саммит КНДР — США.

Переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. По их итогам был подписан документ.

RT ведёт текстовую трансляцию.