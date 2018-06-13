Эксперты прокомментировали заявление Эрдогана о С-400

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие военные будут готовы в случае необходимости применять зенитные ракетные комплексы С-400.

«Я думаю, для Турции важным является не столько повышение обороноспособности ввиду какого-то конкретного противника — хотя, безусловно, это тоже не исключается, — сколько демонстрация своей независимости и оказание давления на США», — заявил эксперт.

По его словам, вопрос вокруг систем ПВО в Турции поднимался не раз, и теперь Анкара собирается купить оружие у России.

«Так что нужно быть осторожными», — добавил Безпалько.

Со своей стороны, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что Турция в последнее время пытается проводить многовекторную политику, получить дополнительные преференции от своих традиционных партнёров, заручиться поддержкой многих региональных игроков и крупных держав.

По мнению эксперта, Анкара продолжит демонстрировать самостоятельность в отношениях с Вашингтоном, в том числе с помощью военного сотрудничества с Москвой.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара «на протяжении нескольких лет просила подобные системы» у Вашингтона, но конгресс США отказался разрешать их продажу Турции.