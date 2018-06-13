Посол Швеции объяснил одобрение заявки на строительство «Северного потока — 2»

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Посол Швеции на Украине Мартин Хагстрём объяснил, почему его страна дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.
Посол Швеции объяснил одобрение заявки на строительство «Северного потока — 2»
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В статье, опубликованной в «Европейской правде», дипломат написал, что газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции, то есть в международных водах.

«Это означает, что мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она позволяет всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства», — заявил посол.

Согласно конвенции, права Швеции как прибрежного государства в этом случае ограничиваются принятием «разумных мер» для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов.

«В иных случаях прибрежное государство «не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов», — сказал Хагстрём.

7 июня правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист позже заявил, что ВС страны введут меры усиленного контроля в Балтийском море при строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в беседе с «Известиями» оценил выдачу Швецией разрешения на строительство газопровода.

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