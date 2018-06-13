Трамп назвал самого большого врага Америки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что самым большим врагом Соединённых Штатов являются фейковые новости.

«Забавно смотреть фейковые новости, особенно на NBC и CNN. Они упорно борются за то, чтобы принизить соглашение с Северной Кореей», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, 500 дней назад они умоляли бы об этой сделке.

«Самый большой враг нашей страны — это фейковые новости, которые так легко распространяются дураками», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

12 июня прошёл первый в истории саммит США — КНДР.