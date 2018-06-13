Трамп назвал самого большого врага Америки
- Reuters
«Забавно смотреть фейковые новости, особенно на NBC и CNN. Они упорно борются за то, чтобы принизить соглашение с Северной Кореей», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, 500 дней назад они умоляли бы об этой сделке.
«Самый большой враг нашей страны — это фейковые новости, которые так легко распространяются дураками», — написал он.
Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.
12 июня прошёл первый в истории саммит США — КНДР.