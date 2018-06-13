Путин рассказал о возможности увеличить добычу газа в Боливии

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Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности расширить взаимодействие с Боливией в военно-технической сфере и в добыче газа.
Путин рассказал о возможности увеличить добычу газа в Боливии
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«У нас обсуждаются возможности расширения взаимодействия в военно-технической сфере», — цитирует ТАСС Путина.

Об этом он сказал в ходе встречи в Кремле с президентом Боливии Эво Моралесом.

Российский лидер также рассказал о работе «Газпрома» на двух месторождениях в Боливии.

«Добыча 2,5 млрд кубических метров газа, сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

В ноябре 2017 года, министр энергетики России Александр Новак, комментируя сотрудничество с Боливией в газовой отрасли, назвал его перспективным.

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