Путин рассказал о возможности увеличить добычу газа в Боливии
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- globallookpress.com
«У нас обсуждаются возможности расширения взаимодействия в военно-технической сфере», — цитирует ТАСС Путина.
Об этом он сказал в ходе встречи в Кремле с президентом Боливии Эво Моралесом.
Российский лидер также рассказал о работе «Газпрома» на двух месторождениях в Боливии.
«Добыча 2,5 млрд кубических метров газа, сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.
В ноябре 2017 года, министр энергетики России Александр Новак, комментируя сотрудничество с Боливией в газовой отрасли, назвал его перспективным.