В МИД России назвали политическим безрассудством новые санкции США

В МИД России заявили, что санкции Соединённых Штатов в отношении российской компании «Совфрахт» являются безрассудством. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

«В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества «Совфрахт» за поставки в Сирию авиационного топлива», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками.

«Новый антироссийский выпад — очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали «Аль-Каиду»*, никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт». В ведомстве считают, что компания поставляла в Сирию авиатопливо в обход санкций, а также осуществляла денежные переводы в Сирию без разрешения Минюста.

В середине апреля Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что санкции США и Евросоюза мешают восстановлению инфраструктуры в Сирии. При этом министерство отмечает, что в настоящий момент, когда населённые пункты Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни после освобождения от террористов, крайне важно активно восстанавливать то, что ранее было разрушено.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.