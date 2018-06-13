Эксперт прокомментировал обвинения США в адрес ряда россиян в нарушении санкций против Сирии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT обвинения Министерства юстиции США в адрес пяти россиян из-за санкций против Сирии.

«Санкционный процесс никогда не закончится, он будет то медленнее, то быстрее, более или менее актуальным. Это прекратится, когда изменятся миропорядок и соотношение сил. Другого варианта здесь просто нет. Что касается экстерриториальности, то США никогда перед этим не останавливались. Никакой возможности привлечь обвиняемых сотрудников к суду нет, если они находятся за пределами американской юстиции. Но, как мы знаем по многим случаям, если они находятся в третьих странах, то США никогда не остановятся перед тем, чтобы незаконно доставить их на территорию США, либо добиться от местной юстиции, чтобы она их выдала», — отметил Брутер.

По словам эксперта, в таких ситуациях «всегда есть определённый риск».

Ранее Минюст США предъявил обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт».

В ведомстве считают, что компания поставляла в Сирию авиатопливо в обход санкций, а также осуществляла денежные переводы в Сирию без разрешения Минюста.