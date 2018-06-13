В Совфеде ответили на обвинения Вашингтоном ряда россиян в нарушении санкций против Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT обвинения Министерства юстиции США в адрес пяти россиян из-за санкций против Сирии.

«Минюст США, как и вся американская властная машина, последовательно присваивает себе функции следователя, прокурора, судьи, а иногда и палача в одном лице. Всё, что касается обвинений в возможном нарушении санкций, введённых Совбезом ООН, — такого рода решения могут разбираться только по линии Совета Безопасности, никакая из стран мира не уполномочена говорить или действовать от его имени. Американские санкции носят экстерриториальный характер, он придаётся американскому законодательству, которое США пытаются распространить на весь мир. Эта позиция радикальным образом противоречит международному праву. Юридическая сторона вопроса неправомерна и не может приниматься во внимание, для американцев очень важно отстоять принцип своей «исключительности», — отметил Косачёв.

Сенатор добавил, что у России «есть свои форматы сотрудничества с Сирией, которые целиком и полностью находятся в рамках международного права».

«Если применять санкции, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, в сирийском контексте, так это к США и к их союзникам по так называемой антиасадовской коалиции, которая действует в Сирии совершенно точно с радикальными нарушениями первооснов международного права», — заключил Косачёв.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт». В ведомстве считают, что компания поставляла в Сирию авиатопливо в обход санкций, а также осуществляла денежные переводы в Сирию без разрешения Минюста.