Норвегия планирует вдвое увеличить присутствие в стране американских военных

Норвегия планирует попросить Вашингтон продлить программу военного сотрудничества и удвоить число размещённых в стране американских солдат.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее в стране находились 300 военнослужащих, теперь планируется увеличить их число до 700.

В случае утверждения американской стороной запроса планируется дислоцировать военных в Сетермоене, который находится в 420 км от границы с Россией.

В мае в США высказали опасения в связи с тем, что Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции», говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.

В документе высказываются опасения по поводу укрепления позиций России в Арктике.

Подробнее — в материале RT.