Норвегия планирует вдвое увеличить присутствие в стране американских военных
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Об этом сообщает Deutsche Welle.
Ранее в стране находились 300 военнослужащих, теперь планируется увеличить их число до 700.
В случае утверждения американской стороной запроса планируется дислоцировать военных в Сетермоене, который находится в 420 км от границы с Россией.
В мае в США высказали опасения в связи с тем, что Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции», говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.
В документе высказываются опасения по поводу укрепления позиций России в Арктике.
Подробнее — в материале RT.