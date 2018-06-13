В Пекине официально анонсировали визит Помпео в Китай

Госсекретарь США Майк Помпео 14 июня совершит визит в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«По приглашению члена госсовета КНР, министра иностранных дел КНР Ван И, государственный секретарь США Майк Помпео 14 июня прибудет с визитом в Китай», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

По его словам, в ходе визита будет обсуждено развитие отношений между Китаем и США.

Также состоится обмен мнениями по наиболее важным международным и региональным вопросам.

Ранее стало известно, что Помпео посетит Китай и Южную Корею после саммита США — КНДР.