Военные изъяли из тайника в сирийской провинции Хомс более 8,5 тыс. боеприпасов
Об этом сообщает РИА Новости.
«Изъяты и переданы правительственным войскам Сирийской Арабской Республики противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомёта и более 8,5 тыс. боеприпасов различного типа», — указывается в заявлении центра.
Уточняется, что также удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населённого пункта Умм-Шаршух.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил странам СНГ принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.
6 июня ФАН передавало, что Россия зафиксировала четыре случая нарушения перемирия в Сирии за сутки.