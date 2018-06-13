Военные изъяли из тайника в сирийской провинции Хомс более 8,5 тыс. боеприпасов

Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что военнослужащие изъяли в сирийской провинции Хомс более 8,5 тыс. боеприпасов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Изъяты и переданы правительственным войскам Сирийской Арабской Республики противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомёта и более 8,5 тыс. боеприпасов различного типа», — указывается в заявлении центра.

Уточняется, что также удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населённого пункта Умм-Шаршух.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил странам СНГ принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.

6 июня ФАН передавало, что Россия зафиксировала четыре случая нарушения перемирия в Сирии за сутки.