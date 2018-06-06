Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил странам СНГ принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.

Об этом он заявил в ходе заседания совета министров обороны государств — участников СНГ.

«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он отметил, что страны могут принять участие в разминировании территории, совместном патрулировании контроля зон деэскалации, оказании гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры.

В апреле Шойгу заявил, что в Сирии созданы все условия, необходимые для возрождения единого государства.