Шойгу заявил, что в Сирии созданы необходимые условия для возрождения единого государства

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии созданы все условия, необходимые для возрождения единого государства.

«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — цитирует РИА Новости Шойгу.

При этом он добавил, что для достижения этой цели надо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества.

В частности, Шойгу выразил надежду, что свою поддержку в этом процессе окажут страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее министр обороны России рассказал коллегам в ШОС о постановочном характере якобы произошедшей в Сирии химатаки.