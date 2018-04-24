Шойгу заявил, что в Сирии созданы необходимые условия для возрождения единого государства
«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — цитирует РИА Новости Шойгу.
При этом он добавил, что для достижения этой цели надо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества.
В частности, Шойгу выразил надежду, что свою поддержку в этом процессе окажут страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее министр обороны России рассказал коллегам в ШОС о постановочном характере якобы произошедшей в Сирии химатаки.