СМИ: Полиция установила личность взявшего в заложники людей в Париже мужчины

Правоохранительные органы Франции установили личность мужчины, который захватил заложников в Париже.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Злоумышленником оказался 26-летний выходец из Марокко.

Отмечается, что до этого случая он не привлекал внимания правоохранительных органов и не фигурировал в списках людей, склонных к радикализации террористического характера.

Ранее неизвестный мужчина захватил заложников на севере Парижа. По имеющейся информации, он удерживал трёх человек. Отмечается, что он требовал дать ему возможность связаться с иранским посольством.

Позднее полиция задержала злоумышленника.