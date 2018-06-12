СМИ: Полиция установила личность взявшего в заложники людей в Париже мужчины
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
Злоумышленником оказался 26-летний выходец из Марокко.
Отмечается, что до этого случая он не привлекал внимания правоохранительных органов и не фигурировал в списках людей, склонных к радикализации террористического характера.
Ранее неизвестный мужчина захватил заложников на севере Парижа. По имеющейся информации, он удерживал трёх человек. Отмечается, что он требовал дать ему возможность связаться с иранским посольством.
Позднее полиция задержала злоумышленника.