СМИ: Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с посольством Ирана

Мужчина, который захватил заложников в Париже, потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством. По уточнённым данным, злоумышленник в настоящий момент удерживает трёх человек, включая беременную женщину.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Мужчина заявляет, что он не только вооружён взрывным устройством и пистолетом, но у него есть сообщник, который находится вне здания, где он держит людей.

По данным собеседника издания из правоохранительных органов, двое заложников находятся в удовлетворительном состоянии, третьего злоумышленник ударил гаечным ключом по голове.

Ранее СМИ сообщили, что в Париже мужчина взял в заложники двух человек.