СМИ: Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с посольством Ирана
- AFP
- © Alain JOCARD
Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Мужчина заявляет, что он не только вооружён взрывным устройством и пистолетом, но у него есть сообщник, который находится вне здания, где он держит людей.
Opération de police dans le #10eme arrondissement de #Paris où un homme retient des #otagespic.twitter.com/7AO5LUE3Ji— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 12 июня 2018 г.
По данным собеседника издания из правоохранительных органов, двое заложников находятся в удовлетворительном состоянии, третьего злоумышленник ударил гаечным ключом по голове.
Ранее СМИ сообщили, что в Париже мужчина взял в заложники двух человек.