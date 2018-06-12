СМИ: В Париже мужчина взял в заложники двух человек

В 10-м округе Парижа мужчина взял в заложники двух человек.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник.

Уточняется, что в связи с инцидентом в данном районе проводится полицейская спецоперация.

По имеющейся информации, мужчина заявил, что у него есть взрывное устройство. Мотивы преступника неизвестны.

L'homme prétend avoir une bombe avec lui et a deux otages. Les pompiers sont sur place. #PetitesEcuries#Parispic.twitter.com/1tdGkthZvN — 🇫🇷 BGZZ ن (@bgzjul) 12 июня 2018 г.

В настоящий момент район происшествия оцеплен, движение в нём ограничено.

Ранее в США мужчина взял в заложники детей.