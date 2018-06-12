СМИ: В Париже мужчина взял в заложники двух человек
- Reuters
Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник.
Уточняется, что в связи с инцидентом в данном районе проводится полицейская спецоперация.
По имеющейся информации, мужчина заявил, что у него есть взрывное устройство. Мотивы преступника неизвестны.
L'homme prétend avoir une bombe avec lui et a deux otages. Les pompiers sont sur place. #PetitesEcuries#Parispic.twitter.com/1tdGkthZvN— 🇫🇷 BGZZ ن (@bgzjul) 12 июня 2018 г.
#prisedotage#paris10pic.twitter.com/WJ2AxRLOpj— Roland (@roland_loubront) 12 июня 2018 г.
В настоящий момент район происшествия оцеплен, движение в нём ограничено.
Ранее в США мужчина взял в заложники детей.