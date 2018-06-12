Эксперт рассказал о сотрудничестве России со странами Африки

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ФАН рассказал о сотрудничестве России со странами Африки.

«Африканские государства тянутся к России ещё со времён СССР, и в советские годы нас многое объединяло. Сегодня эти связи восстанавливаются и актуализируются», — заявил он.

По его словам, помимо экономического, гуманитарного, культурного сотрудничества, в настоящее время стало актуальным взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.

«У нас есть опыт борьбы с терроризмом, и мы готовы подставить своё плечо странам, в которых высока угроза деятельности террористических группировок», — отметил Кошкин.

Ранее председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер в беседе с Nation News рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара.