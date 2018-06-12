Эксперт прокомментировала итоги саммита США и КНДР

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.

По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценили итоговый документ и остались довольны встречей.

«По всей видимости, КНДР в скором времени перестанет быть одной из главных угроз США, даже несмотря на то, что в Америке очень много противников дружбы с Пхеньяном», — сказала она.

Как считает Ланцова, в этой истории значение личности Трампа невероятно, и все изменения в двусторонних отношениях стали возможны благодаря его усилиям.

«С Кимом тоже ситуация не самая очевидная. Кто-то считает, что на переговоры с Трампом его подвигло желание избавиться от санкций. Кто-то считает, что Ким, будучи эффективным лидером во внутренней политике, решил навести порядок и во внешней, чтобы как можно дольше править своей страной и избавить народ от давления извне», — отметила эксперт.

Она добавила, что северокорейский лидер учитывает и опыт Китая, который открылся миру и стал сотрудничать с США.

Ранее эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.