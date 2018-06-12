Американист прокомментировал итоги саммита США и КНДР

Американист, политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

По словам эксперта, будет странным, если лидер Ким Чен Ын забудет уроки истории и поверит американскому президенту Дональду Трампу.

«Каждая последующая власть в США может отменить действия предыдущей. Все эти разговоры выгодны Ким Чен Ыну, он заставил говорить о себе весь мир, и он будет продолжать эту линию. Но ему нужен мирный договор — это минимум. Но если бы американцы хотели по-серьёзному договориться, в окружении Трампа не было бы таких людей, как Джон Болтон (помощник по национальной безопасности. — RT) и Майк Помпео (госсекретарь США. — RT)», — заключил Синельников-Оришак.

12 июня саммит США и КНДР завершился в Сингапуре. Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита.