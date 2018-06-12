Документ: США и КНДР обязались вернуть останки военнопленных
- Reuters
Документ подписали лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.
Отмечается, что страны взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных, говорится в опубликованном CNN документе.
JUST IN: Read the full text of the Trump-Kim signed statement https://t.co/J6UUW64uZBpic.twitter.com/QpWpTuzctw— CNN (@CNN) 12 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.
В Сингапуре завершился саммит США и КНДР.