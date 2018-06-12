В Госдуме прокомментировали встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре
«Саму встречу Ким Чен Ына и Трампа, одновременно понимая, что те исходные позиции, которые на сегодняшний день есть, достаточно неблагоприятные для проведения встречи… мы приветствуем», — цитирует РИА Новости Швыткина.
При этом, по его мнению, один саммит не приведёт к каким-либо серьёзным результатам.
12 июня в Сингапуре проходит первый в истории саммит КНДР — США. Трамп заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были «очень и очень хорошими».
RT ведёт текстовую трансляцию.