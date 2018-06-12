В Госдуме прокомментировали встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в России приветствуют встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«Саму встречу Ким Чен Ына и Трампа, одновременно понимая, что те исходные позиции, которые на сегодняшний день есть, достаточно неблагоприятные для проведения встречи… мы приветствуем», — цитирует РИА Новости Швыткина.

При этом, по его мнению, один саммит не приведёт к каким-либо серьёзным результатам.

12 июня в Сингапуре проходит первый в истории саммит КНДР — США. Трамп заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были «очень и очень хорошими».

RT ведёт текстовую трансляцию.