Опубликовано меню блюд на саммите КНДР — США
Отмечается, что в меню входят традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат с зелёным манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.
Основные блюда представляют собой говяжьи рёбрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинина с рисом и соусом чили, а также треска с овощами.
На десерт планируется подать тарталетку с тёмным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.
12 июня в Сингапуре проходит первый в истории саммит КНДР — США.
RT ведёт текстовую трансляцию.