СМИ: Трамп сдвинул время своего отъезда из Сингапура

Американский лидер Дональд Трамп сдвинул срок своего отъезда из Сингапура, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, Трамп готов был задержаться, если бы переговоры проходили удачно, но передумал после того, как узнал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын установил точное время своего отъезда из Сингапура.

По данным агентства, лидер КНДР покинет Сингапур в 16:00 (11:00 мск), а Трамп — в 19:00 (14:00 мск).

Ранее сообщалось, что сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном.

Саммит лидеров двух стран пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.