Помпео заявил, что Трамп «хорошо подготовлен» к встрече с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп хорошо подготовлен к встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент хорошо подготовлен к завтрашней встрече с Ким Чен Ыном», — цитирует Помпео The Wall Street Journal.

Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.