Помпео заявил, что Трамп «хорошо подготовлен» к встрече с Ким Чен Ыном
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«Президент хорошо подготовлен к завтрашней встрече с Ким Чен Ыном», — цитирует Помпео The Wall Street Journal.
Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.