ВС Сирии при поддержке ВКС России не дали боевикам прорваться из Эт-Танфа в направлении Пальмиры

Вооружённые силы Сирии при поддержке ВКС России предотвратили попытку прорыва большой группы террористов из района Эт-Танф в направлении Пальмиры, боевики отступили обратно в контролируемую США зону, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

«Большая группа террористов, передвигавшаяся на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах, была обнаружена сирийскими наблюдательными постами в районе горы Гураб. В ходе боестолкновения при поддержке авиации ВКС России прорыв боевиков был сорван, 5 боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены», — говорится в сообщении центра.

Там отметили, что прибежищем для боевиков со всей Сирии, в том числе террористов из «Исламского государства»*, стал сирийский лагерь беженцев «Рукбан», который находится рядом с военной базой США в Эт-Танфе.

«Этому способствуют критическая гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» и длительное противодействие американских военнослужащих на военной базе Эт-Танф любым попыткам доставки туда гуманитарной помощи сирийским правительством или международными организациями», — пояснили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Свободная сирийская армия при поддержке США готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.