В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре начнётся с их личного общения в присутствии переводчиков. Другие люди на первом знакомстве двух первых лиц присутствовать не будут.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

White House announces Trump and Kim will have a bilateral meeting and working lunch tomorrow after their one-on-one tomorrow. Then Trump will have a press conference and depart Singapore at 8 p.m. No second day of meetings. pic.twitter.com/CwkJO30x86 — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 11 июня 2018 г.

Отмечается, что в состав американской делегации на расширенной части двухстороннего саммита войдут госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Как уточняется, Трамп по итогам встречи с лидером КНДР даст пресс-конференцию.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США согласятся только на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова как итог переговорного процесса с КНДР.

Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча Трампа и Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.