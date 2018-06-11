В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Reuters
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
White House announces Trump and Kim will have a bilateral meeting and working lunch tomorrow after their one-on-one tomorrow. Then Trump will have a press conference and depart Singapore at 8 p.m. No second day of meetings. pic.twitter.com/CwkJO30x86— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 11 июня 2018 г.
Отмечается, что в состав американской делегации на расширенной части двухстороннего саммита войдут госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Как уточняется, Трамп по итогам встречи с лидером КНДР даст пресс-конференцию.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США согласятся только на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова как итог переговорного процесса с КНДР.
Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча Трампа и Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.