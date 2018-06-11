Глава МИД Сингапура не исключил, что саммит США и КНДР может продолжаться два дня

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью BBC не исключил, что запланированный на 12 июня саммит США и КНДР может продолжиться и на следующий день.

Текст интервью опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел Сингапура.

«Давайте посмотрим, к каким договорённостям или, по крайней мере, предварительным договорённостям они (участники саммита. — RT) придут во вторник или в среду», — отметил Балакришнан.

Он добавил, что Сингапур оплачивает лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его сопровождению проживание на время его визита в страну для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Председатель Ким заявил вчера, он хотел приехать в Сингапур в любом случае, был бы саммит или нет. Мы, конечно же, оказали бы ему гостеприимство. Так что да, мы это делаем (оплачиваем проживание в отеле. — RT)», — сказал министр.

Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.