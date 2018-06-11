Эксперт оценил сообщения о том, что Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США — КНДР в июле в Пхеньян.
Эксперт оценил сообщения о том, что Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
  • Reuters

«В американских СМИ также появилась — возможно, утечка, а возможно, это было спланировано — информация о том, что Трамп пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. Подобная риторика говорит о том, что обе стороны возлагают большие надежды на эффект от этих переговоров. Результат не может быть достигнут в такой краткосрочной перспективе, но если сейчас сложится неконфронтационный формат переговоров, то Трамп поедет в Пхеньян. Для него такие эффектные ходы на международной арене очень ценны, очень много внимания он уделяет личным отношениям и своему интуитивному восприятию хода переговоров. Поэтому даже без гарантии Северной Кореи, что они заморозят ядерную программу, Трамп может пойти на дальнейшее продолжение встречи», — отметил Ярыгин.

Эксперт подчеркнул, что такой шаг даёт Трампу весомый политический капитал, поэтому ради него он готов даже переформатировать стиль ведения переговоров.

«Сам Трамп трезво оценивает результат, он не ждёт заключения соглашений с конкретными целями и с указанием конкретного периода времени. Трамп ожидает декларативного соглашения. Для него важно, чтобы Ким Чен Ын не пытался его обмануть, не вёл дипломатическую игру. Трамп не хочет, чтобы переговоры выглядели так, как будто его пытаются обвести вокруг пальца, как он сейчас преподнёс саммит G7. Американский лидер рассчитывает на конструктивный диалог и хочет заложить для него основы», — заключил Ярыгин.

Ранее СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США — КНДР в июле в Пхеньян.

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