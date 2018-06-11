СМИ сообщили о взрыве в Афганистане

В провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана произошёл взрыв.

Об этом сообщает Pajhwok.

14 civilians were wounded in a blast in a Bazar in Chaparhar district of #Nangarhar province.#Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 июня 2018 г.

По данным агентства, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 14 человек.

Ранее сообщалось, что 15 военных погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Кундуз.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.