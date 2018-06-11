СМИ сообщили о взрыве в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает Pajhwok.
14 civilians were wounded in a blast in a Bazar in Chaparhar district of #Nangarhar province.#Afghanistan— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 июня 2018 г.
По данным агентства, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 14 человек.
Ранее сообщалось, что 15 военных погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Кундуз.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.