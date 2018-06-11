Трамп пригрозил закрытием китайской компании ZTE в США в случае одного нарушения

Американский президент Дональд Трамп угрожает закрыть китайскую компанию ZTE в Соединённых Штатах в случае нарушения законодательства страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу торгового совета Белого дома Петера Наварро.

Navarro: Trump has given ZTE one last chance https://t.co/31kVydwqKN — POLITICO (@politico) 10 июня 2018 г.

В начале мая Пентагон запретил продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории американских военных баз по всему миру.

Также сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.

В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.