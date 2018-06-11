Трамп пригрозил закрытием китайской компании ZTE в США в случае одного нарушения
Navarro: Trump has given ZTE one last chance https://t.co/31kVydwqKN— POLITICO (@politico) 10 июня 2018 г.
В начале мая Пентагон запретил продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории американских военных баз по всему миру.
Также сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.
В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.