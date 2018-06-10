Около 340 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

Около 340 человек вернулись домой в сирийской провинции Хомс и в Восточной Гуте, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 224 человека, в Восточную Гуту — 114 человек», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что также благодаря усилиям России, Турции и Ирана мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо из идлибской зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что в пригород Дамаска из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в зоне ответственности сил коалиции во главе с США, перешли сотни беженцев. Они обратились за помощью к властям Сирии.