Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили необходимость поддержания диалога с Россией
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«Стороны согласились в необходимости поддержания диалога НАТО и России. В частности, Моаверо оценил результаты последнего заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Также итальянский дипломат выразил надежду на более частые встречи Совета Россия — НАТО.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попытки вести диалог с Россией и наладить более тесные отношения с ней.