Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили необходимость поддержания диалога с Россией

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость поддержания диалога с Россией, сообщили в МИД Италии.

«Стороны согласились в необходимости поддержания диалога НАТО и России. В частности, Моаверо оценил результаты последнего заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Также итальянский дипломат выразил надежду на более частые встречи Совета Россия — НАТО.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попытки вести диалог с Россией и наладить более тесные отношения с ней.