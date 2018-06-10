Российский подросток госпитализирован в Турции после обнаружения в бассейне без сознания
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.
«Ростуризм находится на связи с дипломатическими службами России в Турции. Мы выясняем, в каком состоянии находится мальчик, и ждём информации о том, является ли этот случай страховым», — заявили в Ростуризме.
В феврале сообщалось, что российский турист пострадал во время подводной охоты в Таиланде.
Также в июле 2017 года сообщалось, что при пожаре в отеле в Турции пострадали по меньшей мере четверо граждан России.