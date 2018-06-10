Российский подросток госпитализирован в Турции после обнаружения в бассейне без сознания

Российский подросток из Челябинска госпитализирован в турецком городе Анталья после того, как был обнаружен в бессознательном состоянии на дне бассейна в отеле. Отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

«Ростуризм находится на связи с дипломатическими службами России в Турции. Мы выясняем, в каком состоянии находится мальчик, и ждём информации о том, является ли этот случай страховым», — заявили в Ростуризме.

В феврале сообщалось, что российский турист пострадал во время подводной охоты в Таиланде.

Также в июле 2017 года сообщалось, что при пожаре в отеле в Турции пострадали по меньшей мере четверо граждан России.