СМИ: Турист из России пострадал во время подводной охоты в Таиланде

Российский турист пострадал во время подводной охоты в Таиланде.

Об этом сообщает портал Pattaya People.

Инцидент произошёл на острове Ко Ларн неподалёку от Паттайи. Уточняется, что 62-летний россиянин случайно выстрелил себе в ногу из ружья для подводной охоты.

Мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее, как сообщил телеканал «360», в Ростуризме назвали самые популярные направления у россиян на 23 февраля, среди которых Турция, Таиланд и ОАЭ.