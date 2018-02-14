СМИ: Турист из России пострадал во время подводной охоты в Таиланде

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Российский турист пострадал во время подводной охоты в Таиланде.

Об этом сообщает портал Pattaya People.

Инцидент произошёл на острове Ко Ларн неподалёку от Паттайи. Уточняется, что 62-летний россиянин случайно выстрелил себе в ногу из ружья для подводной охоты.

Мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее, как сообщил телеканал «360», в Ростуризме назвали самые популярные направления у россиян на 23 февраля, среди которых Турция, Таиланд и ОАЭ.

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