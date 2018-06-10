СМИ: Венгрия объявила воздушную тревогу из-за незаконного пересечения границы самолётом

В Венгрии в ночь на 10 июня была объявлена воздушная тревога в связи с незаконным пересечением границ страны неизвестным самолётом. Об этом информирует венгерский телеканал ATV.

Как сообщили в венгерских ВС, около полуночи они зафиксировали небольшой самолёт, который незаконно пересёк воздушное пространство Венгрии.

В связи с этим была объявлена тревога. Воздушные силы страны были приведены в боевую готовность.

По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на венгерско-украинской границе, а самолёт мог прилететь с Украины. Позднее он покинул воздушное пространство Венгрии.

Ранее в Будапеште автобус с Украины протаранил ограничитель высоты.