СМИ: Венгрия объявила воздушную тревогу из-за незаконного пересечения границы самолётом
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- globallookpress.com
Как сообщили в венгерских ВС, около полуночи они зафиксировали небольшой самолёт, который незаконно пересёк воздушное пространство Венгрии.
В связи с этим была объявлена тревога. Воздушные силы страны были приведены в боевую готовность.
По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на венгерско-украинской границе, а самолёт мог прилететь с Украины. Позднее он покинул воздушное пространство Венгрии.
Ранее в Будапеште автобус с Украины протаранил ограничитель высоты.