Представитель Трюдо ответил на обвинения Трампа в адрес канадского премьера
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Мы сосредоточены на всём, чего мы добились здесь на саммите. Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом», — говорится в сообщении Ахмада.
Statement from the Prime Minister’s Office:— Cameron Ahmad (@CameronAhmad) 9 июня 2018 г.
We are focused on everything we accomplished here at the #G7 summit.
The Prime Minister said nothing he hasn’t said before — both in public, and in private conversations with the President.
Ранее Трамп назвал «нечестным и слабым» поведение Трюдо на саммите G7, отметив, что глава Канады вёл себя при личной беседе «кротко и мягко», но стоило ему улететь — канадский лидер начал делать провокационные заявления.
Также президент США отметил, что дал указание американским представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.