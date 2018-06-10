Представитель Трюдо ответил на обвинения Трампа в адрес канадского премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Канады Джастина Трюдо — Кэмерон Ахмад — прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес канадского лидера.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы сосредоточены на всём, чего мы добились здесь на саммите. Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом», — говорится в сообщении Ахмада.

Statement from the Prime Minister’s Office:



We are focused on everything we accomplished here at the #G7 summit.



The Prime Minister said nothing he hasn’t said before — both in public, and in private conversations with the President. — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) 9 июня 2018 г.

Ранее Трамп назвал «нечестным и слабым» поведение Трюдо на саммите G7, отметив, что глава Канады вёл себя при личной беседе «кротко и мягко», но стоило ему улететь — канадский лидер начал делать провокационные заявления.

Также президент США отметил, что дал указание американским представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.